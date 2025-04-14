苹果7手机多少钱一台

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Science Technology
苹果公司在2016年推出了苹果7这款备受瞩目的手机。目前，市场上这款手机的价格呈现出几个不同的级别。
1. 全新未拆封机
官方渠道已停售
部分第三方店铺库存机售价约2500-3500元
需注意可能是翻新机冒充新机
2. 官方翻新机
苹果官网认证翻新机约2200-2800元
享受一年保修服务
货源较少，需定期关注库存
3. 二手市场行情
95新成色：1500-2000元
9成新：1200-1500元
8成新及以下：800-1200元
需注意验机（电池健康度、是否维修过等）
4. 不同存储版本差价
32GB版比128GB版便宜300-500元
256GB版本存量较少，价格浮动较大
5. 购买建议
优先选择提供验机报告的商家
要求提供至少3个月质保
建议购买前实测手机各项功能
注意辨别改版机（如美版改国行）
6. 价格影响因素
颜色差异（亮黑色较贵）
是否在保
配件齐全程度
销售渠道（线上平台比线下店铺便宜约5-10%）
7. 替代机型建议
同价位可考虑二手iPhone8/XR
预算充足建议iPhone11及以上机型
购买前，不妨对各平台的价格进行一番比对。此外，还要关注618、双11等促销期间的价格波动。
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