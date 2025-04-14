苹果7手机多少钱一台

苹果公司在2016年推出了苹果7这款备受瞩目的手机。目前，市场上这款手机的价格呈现出几个不同的级别。

1. 全新未拆封机

官方渠道已停售

部分第三方店铺库存机售价约2500-3500元

需注意可能是翻新机冒充新机

2. 官方翻新机

苹果官网认证翻新机约2200-2800元

享受一年保修服务

货源较少，需定期关注库存

3. 二手市场行情

95新成色：1500-2000元

9成新：1200-1500元

8成新及以下：800-1200元

需注意验机（电池健康度、是否维修过等）

4. 不同存储版本差价

32GB版比128GB版便宜300-500元





256GB版本存量较少，价格浮动较大

5. 购买建议

优先选择提供验机报告的商家

要求提供至少3个月质保

建议购买前实测手机各项功能

注意辨别改版机（如美版改国行）

6. 价格影响因素

颜色差异（亮黑色较贵）

是否在保

配件齐全程度

销售渠道（线上平台比线下店铺便宜约5-10%）

7. 替代机型建议

同价位可考虑二手iPhone8/XR

预算充足建议iPhone11及以上机型

购买前，不妨对各平台的价格进行一番比对。此外，还要关注618、双11等促销期间的价格波动。