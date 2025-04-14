联想电脑多少钱一台台式的

联想，这家享誉全球的电脑制造商，其台式机系列囊括了从基础型到高端型，涵盖各个价格区间。在此，为您提供市场上流行联想台式机的价格信息和购买建议。

一、主流系列价格区间

1. 入门级（3000-5000元）

联想天逸510S配置i3处理器，配备8G内存和256G SSD，售价大约在3500到4200元之间。

联想扬天M4000q是一款适合商务办公的型号，搭载i5低功耗处理器，价格大约在4500到5000元之间。

2. 中端机型（5000-8000元）

联想拯救者刃7000K是一款游戏专用主机，搭载i5或R5处理器以及GTX1660显卡，售价大约在6500到7500元之间。

ThinkCentre M系列，这是一款面向企业的电脑型号，搭载i7处理器和16G内存，价格大约在7000到8000元之间。

3. 高端工作站（8000元以上）

联想ThinkStation P350是一款专业图形工作站，搭载Xeon处理器和高端显卡，售价从1.5万元起步。

拯救者刃9000K系列，搭载i9处理器和RTX3080显卡的顶级游戏主机，价格大约在1.8万至2.2万元之间。

二、影响价格的关键因素

处理器型号包括i3、i5、i7和Xeon，它们之间的价格差异可以高达2000至5000元。





2. 显卡：核显/入门独显/游戏显卡/专业显卡差价显著

3. 存储配置：SSD容量、是否配备机械硬盘

4. 扩展接口：雷电/USB4等高速接口会提升价格

三、选购建议

办公需求：选用天逸或扬天系列i5处理器版本，价格在4000至5000元区间。

2. 家庭娱乐：建议拯救者刃7000系列（6000元左右）

3. 对于专业设计领域，推荐选择ThinkStation P系列工作站，价格在万元之上。

4. 注意电商大促（618/双11）通常有10-15%优惠

四、购买渠道价差

1. 官网：价格稳定，配置可选性强

2. 京东/天猫：促销活动多，常有赠品

3. 线下专卖店：可议价空间约5-8%

购买前，请先上联想官网利用“配置器”来定制您的电脑配置，这样能直接看到具体的报价。另外，别忘了留意联想的官方以旧换新活动，某些型号的电脑可以享受300到800元的额外折扣。