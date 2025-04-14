imx766什么水平

索尼制造的IMX766传感器，其尺寸为1/1.56英寸。它运用了5000万像素的Quad Bayer阵列技术，单个像素大小为1.0μm，四合一处理后，等效像素尺寸变为2.0μm。自2020年面市后，这款传感器便成为中高端智能手机的优先选择。

从硬件规格来看，IMX766的主要优势在于：

1. 相对均衡的感光面积，在白天和夜间都能获得不错的表现

这款产品采用了全像素全向对焦技术，其对焦速度非常快，精准度也远超普通传感器。

3. 功耗控制较好，不会过度消耗手机电量

4. 成熟稳定的调校方案，各厂商都能快速适配

在实际拍摄表现上，IMX766的水平可以概括为：

白天成像：解析力优秀，动态范围良好，色彩还原准确

夜间拍摄效果出色：依托于四合一像素技术以及算法的改进，这款设备在夜间成像上，已经超过了同尺寸传感器的表现。

视频拍摄：支持4K 60fps录制，电子防抖效果不错

横向对比来看：





优于IMX586/IMX582等上一代主流传感器

略逊于IMX700/IMX707等更大底传感器

与三星GN1/GN2处于相近水平

目前搭载IMX766的代表机型包括：

OPPO Find X3系列

一加9/10系列

realme GT系列

华为nova 9系列

需要注意的是，成像效果会受到不同手机品牌算法调整的影响。即便是同款IMX766传感器，在不同品牌手机上的表现也可能差异明显。总体来说，IMX766是一款性能均衡、稳定可靠的中高端手机传感器，基本能满足大多数用户日常拍照的需要。