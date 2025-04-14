台电X80 Plus是一款8英寸的安卓平板，使用的是联发科的MT8163四核处理器，主频为1.3GHz。它拥有2GB的运行内存和16GB的存储空间，并且可以支持最高128GB的TF卡扩充。该平板采用了IPS屏幕，分辨率达到1280×800，显示效果既清晰又明亮。

X80 Plus搭载了Android 7.0系统，兼容Google Play商店。它内置4200mAh电池，官方数据表明，续航可达6至8小时。机身轻巧，重约350克，厚度仅为8.9毫米，便于携带。

X80 Plus在接口配置上，配备了Micro USB接口、3.5mm耳机插孔以及TF卡槽。它支持WiFi 802.11b/g/n和蓝牙4.0的无线连接。它还拥有200万像素的前置摄像头和500万像素的后置摄像头，足以应对日常的拍照和视频通话需求。





在使用过程中，X80 Plus非常适合进行日常的网络浏览、观看视频以及玩一些简单的游戏。不过，因为它的硬件配置较为基础，所以在运行一些大型3D游戏时，可能会遇到一些卡顿。此外，这款平板具备OTG功能，能够连接外部键盘、鼠标等配件。

X80 Plus在价格上属于中低端市场，性价比挺高。它适合那些预算有限的朋友们，或者可以用作备用机。台电还推出了多款同系列的产品，用户可以根据自己的需求挑选不同配置的型号。