荣耀v10参数配置详细

荣耀V10，作为华为荣耀品牌的高端产品，自面市以来便凭借其卓越的性能和合理的配置吸引了大量关注。现在，让我们详细地探讨这款手机的各个细节。

一、基本参数

1. 发布时间：2017年11月

这款操作系统的型号是EMUI 8.0，这个版本是基于Android 8.0系统开发的。

3. 机身尺寸：157×74.98×6.97mm

4. 重量：172g

5. 颜色选择：极光蓝、幻夜黑、沙滩金、魅丽红

二、屏幕参数

1. 屏幕尺寸：5.99英寸

2. 屏幕类型：LTPS IPS LCD

3. 分辨率：2160×1080（FHD+）

4. 屏占比：78.6%

5. 屏幕技术：18:9全面屏设计

三、硬件配置

1. 处理器：麒麟970

这款CPU搭载了四个Cortex-A73核心，这些核心的运行频率为2.36GHz。同时，它还配备了四个Cortex-A53核心，这些核心的运行速度为1.8GHz。

3. GPU：Mali-G72 MP12

4. NPU：独立AI处理单元

5. 存储组合：

4GB RAM + 64GB ROM

6. 扩展存储：支持microSD卡扩展（最高256GB）

四、摄像头配置

1. 后置双摄：

主摄像头：1600万像素（彩色，f/1.8光圈）

副摄像头：2000万像素（黑白，f/1.8光圈）

支持2in1 PDAF对焦

支持AI场景识别

2. 前置摄像头：

1300万像素

f/2.0光圈

支持AI美颜

五、电池与续航

1. 电池容量：3750mAh

2. 快充技术：5V/4.5A（22.5W）超级快充

3. 理论待机时间：最长22天

4. 理论通话时间：25小时

六、网络与连接

1. 网络制式：全网通

2. 双卡双待：支持

此设备支持无线网络接入，包括Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac等不同规格，并且与蓝牙4.2版本相容。

4. 定位系统：GPS/GLONASS/北斗

5. NFC：支持

七、其他功能

1. 指纹识别：前置指纹识别

2. 人脸解锁：支持

3. 3.5mm耳机接口：保留

4. 音效技术：Histen音效

5. 传感器：重力感应、光线感应、距离感应、陀螺仪、指南针

八、特色功能

1. AI智能助手

2. 游戏模式

3. 智能分屏

4. 指关节截屏

荣耀V10手机搭载了麒麟970芯片及AI技术，这一配置使其在中高端市场独树一帜。功能齐全，价格合理，故在2017至2018年间，它深受消费者喜爱，成为众多人的首选。