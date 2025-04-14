开博尔K610i是一款性能出众的高清播放器。它支持播放4K超高清视频，为用户带来了极致的视听体验。播放器内部配备了高性能的四核处理器，操作起来十分顺滑。它能轻松解码H.265、H.264等多种视频格式，完全迎合了用户对高清视频的需求。

K610i拥有多种接口，包括HDMI 2.0、USB 3.0和光纤音频输出，这使得连接电视、音响等设备变得非常简单。而且，它还支持双频Wi-Fi和千兆有线网络，确保了网络传输的稳定，让在线播放更加顺畅，不会出现卡顿现象。

开博尔K610i系统采用Android智能操作系统，用户可以自由安装各类应用，例如腾讯视频、爱奇艺等热门视频软件，功能相当全面。此外，该设备支持连接外置硬盘或U盘，播放存储在其中的高清电影，非常适合作为家庭影院使用。





开博尔K610i解码性能出色，支持DTS-HD和Dolby TrueHD等多种高清音频格式。与高端音响配合，可营造出震撼的环绕声效。遥控器设计简洁，操作界面友好，使用起来更加顺畅。

开博尔K610i配置精良，功能丰富，用户体验良好，故在高清播放器市场中表现优异，深受众多影音发烧友喜爱。