索尼爱立信k810i

2007年，索尼爱立信推出了K810i这款经典的拍照手机。它是Cyber-shot系列的佼佼者，凭借卓越的摄影性能和潮流设计，一时间广受欢迎。

K810i在硬件上搭载了320万像素的自动对焦相机，还配备了氙气灯和镜头保护盖，这样的配置在那时是顶级旗舰级别的。手机屏幕大小为2.0英寸，分辨率为QVGA，能支持蓝牙2.0和USB 2.0的连接。此外，它内置了64MB的存储空间，并且可以扩展使用M2记忆卡。

K810i的拍照功能是其最显著的特点。它运用了先进的BestPic技术。在快门按下前后，都能拍摄三张图片。用户可以从中挑选出最满意的一张。而且，它还具备数码变焦、红眼去除、照片修复等多种实用功能。整体拍照体验几乎可以与入门级数码相机相媲美。

K810i在外观上沿袭了K系列一贯的直板风格，其机身尺寸为106毫米乘以48毫米乘以17毫米，重量大约为115克。机身边缘采用金属质感，背部则是磨砂处理，按键隐藏于机身内部，整体给人一种简约而不失大气的印象。特别设计的导航键不仅外观好看，而且非常实用。

K810i在多媒体功能上表现不错，能播放MP3和AAC格式的音乐，还配备了FM收音机。视频播放方面，它支持3GP和MP4格式。虽然不能使用3G网络，但GPRS/EDGE上网和Java应用扩展功能在当时已经很普遍了。

K810i作为一款经典手机，以其卓越的摄影效果和精良的工艺，在众多手机爱好者心中留下了美好的印象。即便时至今日，它的设计思想与功能设置依旧让人津津乐道。