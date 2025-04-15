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2016年，华为荣耀推出了荣耀6X这款中端手机。该机因性价比高及具备双摄像头拍照功能而备受瞩目。下面是这款手机的详细参数与配置信息。
1. 基本参数
发布时间：2016年10月
操作系统：EMUI 4.1（基于Android 6.0）
网络制式：4G全网通
2. 外观设计
机身尺寸：150.9×76.2×8.2mm
重量：162g
材质：金属机身
颜色：铂光金、冰河银、典雅灰、玫瑰金、天海蓝
3. 屏幕配置
屏幕尺寸：5.5英寸
分辨率：1920×1080像素（FHD）
屏幕类型：LTPS IPS LCD
像素密度：403 PPI
4. 硬件配置
处理器：海思麒麟655
处理器配置中，采用了两颗主频为2.1GHz的四核Cortex-A53核心，另外还使用了另外两颗主频为1.7GHz的四核Cortex-A53核心。
GPU：Mali-T830 MP2
内存：3GB/4GB RAM
容量选择多样，有32GB和64GB两种，同时支持通过microSD卡槽进行扩充，最大可扩展至128GB。
5. 相机配置
后置双摄：
主摄像头：1200万像素，f/2.2光圈
副摄像头：200万像素，用于景深信息采集
支持PDAF相位对焦
前置摄像头：800万像素，f/2.0光圈
6. 电池与续航
电池容量：3340mAh（不可拆卸）
充电：5V/2A标准充电
7. 连接功能
Wi-Fi：802.11 b/g/n
蓝牙：4.1
定位：GPS/AGPS/GLONASS
接口：Micro USB 2.0
3.5mm耳机接口
8. 其他特性
指纹识别：后置指纹识别
传感器：重力感应、光线感应、距离感应、指南针
该设备配备了两个Nano-SIM卡槽，亦或是同时拥有一个SIM卡槽和一个microSD卡槽。
9. 包装清单
手机主机×1
充电器×1
USB数据线×1
快速指南×1
三包凭证×1
取卡针×1
10. 上市价格（仅供参考）
3GB+32GB版本：999元起
4GB+64GB版本：1599元起
荣耀6X以双摄功能和稳定的性能，在中端市场赢得了广泛认可。即便该产品已经停产，其配置依然与同类产品价格相匹配。
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