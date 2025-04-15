2016年，华为荣耀推出了荣耀6X这款中端手机。该机因性价比高及具备双摄像头拍照功能而备受瞩目。下面是这款手机的详细参数与配置信息。

1. 基本参数

发布时间：2016年10月

操作系统：EMUI 4.1（基于Android 6.0）

网络制式：4G全网通

2. 外观设计

机身尺寸：150.9×76.2×8.2mm

重量：162g

材质：金属机身

颜色：铂光金、冰河银、典雅灰、玫瑰金、天海蓝

3. 屏幕配置

屏幕尺寸：5.5英寸

分辨率：1920×1080像素（FHD）

屏幕类型：LTPS IPS LCD

像素密度：403 PPI

4. 硬件配置

处理器：海思麒麟655

处理器配置中，采用了两颗主频为2.1GHz的四核Cortex-A53核心，另外还使用了另外两颗主频为1.7GHz的四核Cortex-A53核心。

GPU：Mali-T830 MP2

内存：3GB/4GB RAM

容量选择多样，有32GB和64GB两种，同时支持通过microSD卡槽进行扩充，最大可扩展至128GB。

5. 相机配置

后置双摄：

主摄像头：1200万像素，f/2.2光圈

副摄像头：200万像素，用于景深信息采集

支持PDAF相位对焦





前置摄像头：800万像素，f/2.0光圈

6. 电池与续航

电池容量：3340mAh（不可拆卸）

充电：5V/2A标准充电

7. 连接功能

Wi-Fi：802.11 b/g/n

蓝牙：4.1

定位：GPS/AGPS/GLONASS

接口：Micro USB 2.0

3.5mm耳机接口

8. 其他特性

指纹识别：后置指纹识别

传感器：重力感应、光线感应、距离感应、指南针

该设备配备了两个Nano-SIM卡槽，亦或是同时拥有一个SIM卡槽和一个microSD卡槽。

9. 包装清单

手机主机×1

充电器×1

USB数据线×1

快速指南×1

三包凭证×1

取卡针×1

10. 上市价格（仅供参考）

3GB+32GB版本：999元起

4GB+64GB版本：1599元起

荣耀6X以双摄功能和稳定的性能，在中端市场赢得了广泛认可。即便该产品已经停产，其配置依然与同类产品价格相匹配。