金立，我国一家有着深厚历史底蕴的手机生产厂商，近期推出了全新的手机系列。这一系列手机主要服务于商务人士，同时在性价比方面也颇具优势。新推出的手机型号采用了6.5英寸的AMOLED全面屏，屏幕刷新率可达120Hz，屏幕占比高达92%，为用户带来了更为沉浸的视觉体验。

设备的核心配置采用了联发科的顶级天玑9000芯片。在内存上，它配备了12GB的运行内存，存储容量为256GB。而且，它还支持最大1TB的存储扩展。电池容量为5000mAh，并且支持65W快充技术，仅需30分钟便可充电至80%，完全能够满足全天候的使用需求。

这款新手机有个显著特点，就是它的拍照功能。它有1亿像素的主摄像头，还有2000万像素的超广角镜头和800万像素的长焦镜头，三者结合使用。手机还具备光学防抖，能够拍出稳定清晰的画面，并且能录制8K视频。而且，它的前置摄像头有3200万像素，还搭载了AI美颜技术，自拍效果非常好。

这款系统搭载的是专为Android 12深度定制的Amigo OS 9.0，增添了商务应用和隐私防护等实用特性。机身采用航空级铝合金打造中框，具备IP68级别的防尘防水性能。另外，它还配备了侧面的指纹解锁和NFC功能。

这款产品12GB+256GB配置售价为2999元，相比同类产品更具性价比。目前官网和多家电商平台已开启预售，消费者有黑色、蓝色和银色三种颜色可供选择。