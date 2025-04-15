小米13pro最新消息

小米13 Pro，作为小米最新推出的旗舰机型，近期吸引了众多目光。通过多渠道的信息收集和官方发布的资料，现将小米13 Pro的最新资讯整合如下。

1. 核心配置升级

这款设备配备了高通骁龙8 Gen 2芯片，其性能相比前代产品有了大约15%的提升。

该设备装有6.73英寸的2K AMOLED曲面屏幕，且具备120Hz的LTPO动态刷新功能。

这款设备配备了三颗后置镜头，包括：一颗5000万像素的主镜头，使用的是索尼IMX989传感器；一颗5000万像素的超广角镜头；以及一颗5000万像素的长焦镜头。

该设备配备了4820mAh容量电池，能够实现最高120W的有线快速充电，同时支持50W的无线充电功能。

2. 影像系统突破

主摄采用1英寸超大底传感器，支持8K视频录制

新增徕卡影像调校，提供多种专业摄影模式

升级算法优化，夜景拍摄能力显著提升

3. 价格预测

预计起售价为5299元（8GB+128GB版本）





顶配版（12GB+512GB）可能达到6499元

相比前代产品价格略有上涨，主要因硬件成本上升

4. 上市时间

预计将于2022年12月中旬正式发布

12月底开启首销

首批备货量约50万台

5. 其他亮点

采用陶瓷机身设计，提供黑色、白色和绿色三种配色

支持IP68级防尘防水

预装MIUI 14系统，优化流畅度和功耗表现

小米13 Pro将延续其作为高端旗舰手机的定位，对性能、影像和用户感受进行全面升级。建议有购买意向的消费者留意官方发布会，以便获取产品最终信息和上市细节。