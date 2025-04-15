2016年，乐视公司推出了X620这款中端手机。该机搭载了联发科的Helio X20十核处理器，屏幕尺寸为5.5英寸，分辨率为1080P。机身采用全金属一体化设计，厚度仅有7.5毫米。由于其出色的性价比，这款手机当时受到了广泛关注。

X620配备了3GB的运行内存和32GB的存储空间，最大可扩展至128GB。后置摄像头为1600万像素，搭载了索尼IMX298传感器，支持相位对焦；前置摄像头800万像素，具有美颜功能。电池容量为3000mAh，并支持乐视的快速充电技术。

X620使用的操作系统是建立在Android 6.0之上的EUI 5.8。该系统的一个显著特点是，它将乐视的各类生态内容紧密融合，例如乐视视频和乐视体育等服务的便捷入口。然而，这也导致系统体积较大，使用时可能会出现运行速度慢的情况。





X620使用时，散热表现平平，长时间娱乐如游戏或观影，机身温度明显上升。电池续航尚可，但若使用强度高，每天至少得充一次电。拍照方面，在光线充足时，成像质量尚可，但在光线昏暗的地方，效果就不是很理想了。

这款手机已停产，二手市场上的价格大约在300到500元之间。尽管如此，对于预算不宽裕的用户来说，它仍然是个不错的购买选择。但需要注意的是，该手机的系统已停止更新，这可能会带来安全隐患。