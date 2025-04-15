联想家悦er622配置

联想家悦ER622是为家庭用户设计的台式电脑。该机配置全面，实用性强。既能满足日常办公需求，也便于学习使用，同时还兼顾娱乐功能。下面是这款电脑的具体配置详情：

1. 处理器

该产品配备英特尔酷睿i3-10100处理器，拥有4个核心和8条线程。处理器的基础频率为3.6GHz，可提升至最高4.3GHz。它采用了14纳米工艺技术，功耗控制在65瓦以内。

2. 内存

此设备配备了8GB容量的DDR4 2666MHz内存，采用单通道架构。理论上，内存容量最高可以升级到32GB，相当于占据了两个内存插槽的位置。

3. 存储

该设备配备了256GB的SSD固态硬盘，能够使用NVMe传输协议，读写速度可达到2000MB/s。此外，设备内还设有3.5英寸的硬盘槽，方便用户额外安装机械硬盘，从而增加存储容量。

4. 显卡

这款产品装有英特尔UHD Graphics 630显卡，能够实现4K画质播放，足以应对日常工作和休闲观影的需要。

5. 主板

采用H410芯片组主板，提供丰富的扩展接口：

4个USB 3.2 Gen1接口

2个USB 2.0接口

1个HDMI接口

1个VGA接口

1个千兆网口

3个音频接口

6. 电源





180W电源适配器，满足整机供电需求。

7. 其他配置

预装Windows 10家庭中文版操作系统

标配有线键鼠套装

机箱尺寸：338×170×377mm

重量约5kg

8. 扩展性

1个PCIe x16插槽

1个M.2插槽（已占用）

2个SATA接口

这架飞机设备完善，非常适合家庭日常出行。但若要运行大型游戏或专业软件，建议提高显卡和内存的配置。