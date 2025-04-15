联想家悦er622配置

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联想家悦ER622是为家庭用户设计的台式电脑。该机配置全面，实用性强。既能满足日常办公需求，也便于学习使用，同时还兼顾娱乐功能。下面是这款电脑的具体配置详情：
1. 处理器
该产品配备英特尔酷睿i3-10100处理器，拥有4个核心和8条线程。处理器的基础频率为3.6GHz，可提升至最高4.3GHz。它采用了14纳米工艺技术，功耗控制在65瓦以内。
2. 内存
此设备配备了8GB容量的DDR4 2666MHz内存，采用单通道架构。理论上，内存容量最高可以升级到32GB，相当于占据了两个内存插槽的位置。
3. 存储
该设备配备了256GB的SSD固态硬盘，能够使用NVMe传输协议，读写速度可达到2000MB/s。此外，设备内还设有3.5英寸的硬盘槽，方便用户额外安装机械硬盘，从而增加存储容量。
4. 显卡
这款产品装有英特尔UHD Graphics 630显卡，能够实现4K画质播放，足以应对日常工作和休闲观影的需要。
5. 主板
采用H410芯片组主板，提供丰富的扩展接口：
4个USB 3.2 Gen1接口
2个USB 2.0接口
1个HDMI接口
1个VGA接口
1个千兆网口
3个音频接口
6. 电源
180W电源适配器，满足整机供电需求。
7. 其他配置
预装Windows 10家庭中文版操作系统
标配有线键鼠套装
机箱尺寸：338×170×377mm
重量约5kg
8. 扩展性
1个PCIe x16插槽
1个M.2插槽（已占用）
2个SATA接口
这架飞机设备完善，非常适合家庭日常出行。但若要运行大型游戏或专业软件，建议提高显卡和内存的配置。
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