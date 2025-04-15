电信宽带套餐价格表2023

随着互联网的普及，宽带已经成为了每家每户不可或缺的设施。2023年，中国电信推出了多款宽带服务方案，力求满足不同用户的需求。现在，这里为大家提供了一份详细的2023年电信宽带套餐价格表及购买建议。

一、基础套餐

1. 100M宽带：月费69元，适合1-2人轻度使用

2. 200M宽带：月费99元，适合3-4人日常使用

3. 300M宽带：月费129元，适合4-5人高清视频需求

二、融合套餐（含手机流量）

1. 100M宽带+30GB流量：月费109元

三、千兆套餐

1. 500M宽带：月费199元

四、企业专线

1. 100M专线：月费599元

选购建议：





1. 根据家庭成员数量选择带宽

2. 经常看4K视频建议选择300M以上

3. 融合套餐性价比更高

4. 新装用户可享受首年优惠

注意事项：

1. 以上价格可能因地区略有差异

2. 部分套餐需签约2年

3. 安装时可能收取100-200元调试费

办理手续前，建议先去当地营业网点咨询，弄清楚当前有哪些优惠措施。另外，还可以访问电信的官方网站，网上对比一下价格。