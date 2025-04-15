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Science Technology
2008年，HTC公司发布了多普达S730这款Windows Mobile系统的智能手机。该机在商务智能手机市场中表现突出，其出色的性能和别具一格的设计风格，赢得了众多消费者的青睐。
一、硬件配置
这款处理器采用的是Qualcomm品牌的MSM7200型号，其主频达到了400MHz。
2. 内存：256MB ROM/128MB RAM
这块屏幕的尺寸是2.4英寸，分辨率是QVGA，具体数值是240乘以320像素。它是一块TFT触摸屏。
网络服务范围包括GSM模式，频率涵盖850、900、1800、1900MHz，并且具备EDGE技术支持。
5. 扩展存储：支持microSD卡扩展
6. 电池：1100mAh可拆卸锂电池
二、主要特点
这款侧滑全键盘的特色在于其独特的双向滑盖构造，既可以向上滑动，又可以向下操作，这种设计很好地满足了不同用户的使用需求。
Windows Mobile 6.0 Professional系统支持编辑Office文档。
3. 商务功能：内置Outlook、IE浏览器等商务应用
4. 多媒体功能：支持MP3、WMA、MP4等格式播放
5. 200万像素摄像头：支持视频拍摄
三、使用体验
1. 键盘手感：全键盘按键反馈良好，适合长时间文字输入
这套系统当时使用的是Windows Mobile操作系统，运行起来挺流畅的。
3. 续航表现：正常使用情况下可维持1-2天
4. 扩展性：支持丰富的第三方软件安装
四、市场定位
多普达S730主要面向商务人士和手机爱好者。它以出色的键盘和稳定的系统为特点，一度成为商务人士的优先选择。虽然现在看来配置略显陈旧，但那时它无疑是高端商务手机的佼佼者。
五、优缺点分析
优点：
1. 独特的双向滑盖设计
2. 优秀的键盘手感
3. 稳定的系统表现
4. 丰富的商务功能
缺点：
1. 屏幕分辨率偏低
2. 摄像头像素不高
3. 电池续航一般
4. 机身较厚重
多普达S730虽然已经退出市场很久，但作为Windows Mobile时代的代表手机，它依然受到众多手机爱好者的青睐。
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