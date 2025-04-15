2008年，HTC公司发布了多普达S730这款Windows Mobile系统的智能手机。该机在商务智能手机市场中表现突出，其出色的性能和别具一格的设计风格，赢得了众多消费者的青睐。

一、硬件配置

这款处理器采用的是Qualcomm品牌的MSM7200型号，其主频达到了400MHz。

2. 内存：256MB ROM/128MB RAM

这块屏幕的尺寸是2.4英寸，分辨率是QVGA，具体数值是240乘以320像素。它是一块TFT触摸屏。

网络服务范围包括GSM模式，频率涵盖850、900、1800、1900MHz，并且具备EDGE技术支持。

5. 扩展存储：支持microSD卡扩展

6. 电池：1100mAh可拆卸锂电池

二、主要特点

这款侧滑全键盘的特色在于其独特的双向滑盖构造，既可以向上滑动，又可以向下操作，这种设计很好地满足了不同用户的使用需求。

Windows Mobile 6.0 Professional系统支持编辑Office文档。

3. 商务功能：内置Outlook、IE浏览器等商务应用

4. 多媒体功能：支持MP3、WMA、MP4等格式播放

5. 200万像素摄像头：支持视频拍摄

三、使用体验

1. 键盘手感：全键盘按键反馈良好，适合长时间文字输入

这套系统当时使用的是Windows Mobile操作系统，运行起来挺流畅的。





3. 续航表现：正常使用情况下可维持1-2天

4. 扩展性：支持丰富的第三方软件安装

四、市场定位

多普达S730主要面向商务人士和手机爱好者。它以出色的键盘和稳定的系统为特点，一度成为商务人士的优先选择。虽然现在看来配置略显陈旧，但那时它无疑是高端商务手机的佼佼者。

五、优缺点分析

优点：

1. 独特的双向滑盖设计

2. 优秀的键盘手感

3. 稳定的系统表现

4. 丰富的商务功能

缺点：

1. 屏幕分辨率偏低

2. 摄像头像素不高

3. 电池续航一般

4. 机身较厚重

多普达S730虽然已经退出市场很久，但作为Windows Mobile时代的代表手机，它依然受到众多手机爱好者的青睐。