Nexus 6P是谷歌与华为携手打造的，它标志着Nexus系列的落幕，并于2015年9月正式亮相。这款手机凭借其卓越的硬件和纯净的Android系统体验，收获了众多消费者的赞誉。

一、硬件配置

该设备配备了一块5.7英寸的WQHD级AMOLED屏幕，显示效果十分清晰，分辨率高达2560×1440像素。

2. 处理器：高通骁龙810八核处理器

3. 内存：3GB RAM

4. 存储：32GB/64GB/128GB三种版本

5. 摄像头：后置1230万像素，前置800万像素

6. 电池：3450mAh，支持快速充电

7. 指纹识别：背部指纹传感器

二、设计特点

1. 全金属一体式机身设计

2. 独特的"下巴"设计

3. 厚度仅7.3mm

4. 提供石墨黑、铝银、霜白三种配色

三、系统体验

该设备运行的是基于Android的Marshmallow系统，版本号为6.0。

2. 率先支持指纹支付功能

3. 简洁流畅的系统界面

4. 及时的系统更新支持

四、拍照性能

1. 索尼IMX377传感器

2. 1.55μm大像素尺寸

3. 激光辅助对焦

4. 4K视频录制能力

五、优缺点分析

优点：

出色的屏幕显示效果

优秀的拍照质量

流畅的系统体验

精致的做工设计

缺点：

骁龙810存在发热问题

不支持存储扩展

电池不可拆卸

六、购买建议

尽管生产已停，Nexus 6P仍旧是一款值得收藏的手机。它非常适合Android开发者使用，同时也很受喜欢原生系统的用户喜爱。在二手市场上，它的售价大概在500到1000元。不过，购买时要注意，电池可能已经有些老化了。

七、使用技巧

1. 定期清理缓存保持系统流畅

2. 使用原装充电器延长电池寿命

3. 开启开发者选项获取更多功能

4. 定期备份重要数据

Nexus 6P是Nexus系列的收官之作，展现了谷歌对Android设备极致追求的典范。即便时至今日，众多用户依然对这款经典手机怀有深厚感情。