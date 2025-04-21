2016年，联想集团子品牌ZUK推出了ZUK Z2 Pro。这款高端手机以其出色的硬件配置和独特的设计风格，吸引了中高端市场的广泛关注。作为ZUK品牌的第二部旗舰产品，Z2 Pro在多个方面都给消费者留下了深刻印象。

ZUK Z2 Pro搭载了当时最尖端的骁龙820处理器。这款手机配备了4GB或6GB的运行内存，还有64GB或128GB的存储空间。5.2英寸的1080P Super AMOLED屏幕，带来了出色的视觉体验，色彩还原和对比度均达到了高端手机的水准。Z2 Pro非常引人关注，它装有心率检测和血氧检测功能，这在当时手机市场中并不多见。

Z2 Pro的设计采用了双面2.5D玻璃和金属边框，机身厚度仅为7.45毫米，握持感相当舒适。其1300万像素后置摄像头支持光学防抖，拍摄效果相当不错。3100mAh电池容量与骁龙820处理器的高效性能相结合，续航能力令人满意。





Z2 Pro使用的系统是针对Android 6.0深度定制的ZUI，界面设计简洁又顺滑，功能也很实用。Home键里内置了指纹识别功能，解锁速度极快，仅需0.1秒，使用感觉非常好。

尽管ZUK品牌已不再活跃，但Z2 Pro作为其代表作之一，仍是一款值得深入品鉴的高品质手机。这款手机展现了我国手机制造商在设计与性能上的追求，同时也为后续智能手机的发展提供了参考。