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Canon打印机售后电话：
（服务时间：周一至周日 9:00-20:00）
一、Canon官方售后服务渠道
1. 电话支持：（全国统一）
2. 在线客服：通过Canon中国官网"联系我们"入口
3. 微信服务：关注"佳能中国"官方公众号
4. 线下服务网点：官网可查询全国500+授权维修点
二、拨打售后电话前的准备
1. 记录打印机型号（通常在机身标签上）
2. 准备好购买凭证或保修卡
3. 明确故障现象（如错误代码、异常提示音等）
4. 建议在安静环境下通话
三、常见问题自助解决方案
1. 打印机无法连接：
检查USB线/USB端口
重启路由器和打印机
重新安装驱动程序
2. 打印质量差：
执行打印头清洁程序
检查墨盒是否缺墨
使用原装耗材
3. 卡纸处理：
按说明书图示方向缓慢取纸
检查纸盒是否有异物
使用标准规格纸张
四、保修政策须知
1. 整机1年保修（部分商用机型3年）
2. 耗材不属保修范围
3. 人为损坏需付费维修
4. 保留购买凭证可享受保修服务
五、其他实用建议
1. 建议在工作时间拨打更易接通
2. 复杂问题可要求技术回电
3. 重大故障建议直接送修
4. 定期维护可延长设备寿命
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