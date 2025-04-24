2021年手机销量排行榜

2021年，受疫情影响，全球智能手机市场开始逐步恢复，各品牌之间的竞争变得更加剧烈。接下来，我们将依托IDC、Counterpoint和Canalys等市场调研机构的数据，对去年全球手机销售量进行排名解析。

1. 三星（2.72亿部）

三星的市占率维持在20.1%，高居不下，这主要得益于Galaxy S21系列及A系列中端机型热销。Note系列停产，而Fold系列折叠屏手机则表现突出。

2. 苹果（2.38亿部）

iPhone 13系列帮助苹果提升了市场份额，达到了17.2%，同比去年增长了15.9%。iPhone 12和iPhone 13两款手机在全球销量榜单中排名前五。

3. 小米（1.91亿部）

市场份额提升了14.1%，比去年增加了29.3个百分点。Redmi Note系列在印度、东南亚等新兴市场表现优异，同时，它还首次进军欧洲市场，位列前三名。

4. OPPO（1.33亿部）

OPPO集团的两个子品牌realme和一加，其总销量已达到一亿三千三百万部。在这些产品中，Reno系列和A系列作为主打产品，在亚太市场的销售成绩十分亮眼。

5. vivo（1.28亿部）

X系列和Y系列在市场份额上占到了9.5%，表现相当稳定。在印度，我们的市场份额稳居第二。国内市场，线下渠道的优势尤为突出。

值得关注的变化：

华为跌出前五，市场份额从14.6%骤降至3.4%

realme成为增长最快品牌，同比增速达50%

全球5G手机渗透率达40%，中国区超过80%

折叠屏手机总销量突破800万部，三星占比88%

区域市场特点：

中国市场：vivo、OPPO、苹果分列前三

印度市场：小米以24%份额保持第一

北美市场：苹果占比超过50%

2021年，全球智能手机销量攀升至13.5亿台，同比增长5.7%。市场状况基本恢复到了疫情前水平。与此同时，高端手机越来越受消费者喜爱，售价600美元以上的手机在市场中所占比例增至24%。