苹果4s手机自己刷机教程

1. 准备工作

确保iPhone4s电量充足（建议50%以上）

准备一台Windows或Mac电脑

下载最新版iTunes（苹果官网提供）

准备原装或MFi认证数据线

2. 备份重要数据

通过iTunes完整备份：

连接手机到电脑

在iTunes中选择"立即备份"

等待备份完成

或通过iCloud备份：

进入设置界面，挑选iCloud服务，随后点击备份功能，立刻启动备份操作。

3. 下载固件

访问ipsw.me网站

选择iPhone4s机型

下载适合的iOS固件版本（建议选择最新可用版本）

4. 进入DFU模式

关机后同时按住Home键和电源键10秒

松开电源键但继续按住Home键

直到iTunes显示检测到恢复模式设备

5. 开始刷机

在iTunes软件中，若使用Windows系统，请按住Shift键，若为Mac系统，则按住Option键，接着点击屏幕上的“恢复iPhone”选项。

选择下载好的固件文件

确认开始恢复操作

6. 完成设置

等待进度条完成（约15-30分钟）

手机将自动重启

按照屏幕提示完成初始设置

可选择从备份恢复数据

注意事项：

1. 刷机会清除所有数据，请确保已备份

2. 过程中不要断开数据线连接

3. 如遇错误代码，可尝试更换USB接口或数据线

4. 非官方固件可能存在风险，建议使用苹果官方固件

Q：刷机后激活失败怎么办？

A：检查网络连接，或联系苹果支持

Q：刷机过程中卡住怎么办？

A：强制重启后重新尝试（同时按住Home+电源键10秒）

Q：可以降级系统吗？

iPhone4s最高支持的系统是iOS9.3.6，无法回到更早的系统版本。