苹果4s手机自己刷机教程

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1. 准备工作
确保iPhone4s电量充足（建议50%以上）
准备一台Windows或Mac电脑
下载最新版iTunes（苹果官网提供）
准备原装或MFi认证数据线
2. 备份重要数据
通过iTunes完整备份：
连接手机到电脑
在iTunes中选择"立即备份"
等待备份完成
或通过iCloud备份：
进入设置界面，挑选iCloud服务，随后点击备份功能，立刻启动备份操作。
3. 下载固件
访问ipsw.me网站
选择iPhone4s机型
下载适合的iOS固件版本（建议选择最新可用版本）
4. 进入DFU模式
关机后同时按住Home键和电源键10秒
松开电源键但继续按住Home键
直到iTunes显示检测到恢复模式设备
5. 开始刷机
在iTunes软件中，若使用Windows系统，请按住Shift键，若为Mac系统，则按住Option键，接着点击屏幕上的“恢复iPhone”选项。
选择下载好的固件文件
确认开始恢复操作
6. 完成设置
等待进度条完成（约15-30分钟）
手机将自动重启
按照屏幕提示完成初始设置
可选择从备份恢复数据
注意事项：
1. 刷机会清除所有数据，请确保已备份
2. 过程中不要断开数据线连接
3. 如遇错误代码，可尝试更换USB接口或数据线
4. 非官方固件可能存在风险，建议使用苹果官方固件
Q：刷机后激活失败怎么办？
A：检查网络连接，或联系苹果支持
Q：刷机过程中卡住怎么办？
A：强制重启后重新尝试（同时按住Home+电源键10秒）
Q：可以降级系统吗？
iPhone4s最高支持的系统是iOS9.3.6，无法回到更早的系统版本。
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