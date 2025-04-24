HTC Touch Diamond，也就是大家熟知的多普达钻石手机，是HTC在2008年推出的一款标志性的Windows Mobile智能手机。当时，这款手机作为高端商务手机的佼佼者，以其独特的设计和出色的功能，在市场上留下了深刻的印记。

一、外观设计

机身设计巧妙地运用了钻石切割的样式，其背面显现出与金字塔相似的纹理。

机身非常纤薄，厚度只有11.35毫米，这在当时的Windows Mobile设备里，算是相当薄的。

这款VGA触摸屏尺寸为3.2英寸，其分辨率达到640×480，显示效果非常清晰且细节丰富。

二、硬件配置

这款处理器的型号是Qualcomm MSM7201A，其工作频率达到了528MHz。

这款内存配置包括192MB的RAM和256MB的ROM，同时支持通过microSD卡进行容量扩充。

3. 摄像头：320万像素自动对焦

4. 网络支持：GSM/EDGE/HSDPA

三、系统与功能

该设备搭载的是Windows Mobile 6.1 Professional版本的操作系统。





HTC TouchFLO 3D界面：它带来了全新的三维触控体验，操作感觉极具革新性。

3. 内置GPS模块：支持导航功能

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四、市场影响

1. 开创了Windows Mobile设备的新设计语言

2. 推动了触控手机的发展

3. 奠定了HTC在高端智能手机市场的地位

五、后续机型

1. Touch Diamond2（2009年）

2. Touch Pro系列（带物理键盘版本）

3. 衍生出的HTC Hero（首款Android机型）

这款手机虽然已经停止销售，但它的创新设计和对商务市场的定位，对后续智能手机的进步有着不可忽视的贡献。直到现在，它依然受到众多科技爱好者的喜爱，成为了他们心爱的收藏品。