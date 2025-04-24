小米公司新推出了小米7这一高端手机，其卓越的性能和公道的价格赢得了众多消费者的青睐。现为大家汇总了小米7的售价和图片信息，便于大家查阅。

小米7价格

小米7根据不同配置提供了多个版本，价格也有所不同：

1. 标准版（6GB RAM + 128GB存储）：售价2999元

2. 高配版（8GB RAM + 256GB存储）：售价3499元

3. 尊享版（12GB RAM + 512GB存储）：售价3999元

小米7外观图片

小米7的设计注重时尚与简洁风格，机身选用玻璃材料，并提供了多种颜色供消费者选择，其中包括传统的黑色、珍珠白色和深邃的蓝色。具体来说，它的外观有以下特点：

1. 正面该设备拥有一块6.2英寸的AMOLED全触屏，屏幕面积占比达到了90%。在屏幕正中央的上方位置，安置了前置摄像头。

2. 背面机身采用三维曲面玻璃制造，背后设有三颗摄像头，呈竖直排列，并印有小米的品牌标志。

3. 侧面：金属边框设计，电源键和音量键位于机身右侧。

小米7性能与功能





1. 处理器：搭载高通骁龙888芯片，性能强劲。

2. 摄像头这款手机配备了4800万像素的主摄像头，另外还有1200万像素的超广角镜头和800万像素的长焦镜头，能够进行4K视频的录制。

3. 电池该设备配备了容量为4500mAh的电池，能够实现67W的快速充电，同时支持30W的无线充电技术。

购买渠道

小米7可通过以下渠道购买：

1. 官网：小米官方商城（）

2. 电商平台：京东、天猫、拼多多等

3. 线下门店：小米之家及授权零售商

总结

小米7凭借其高性价比和优异的配置，深受消费者喜爱。在性能与设计方面，它均达到了消费者的预期。若您在寻找一款价格适中、功能齐全的高端手机，小米7无疑是值得考虑的选择。