我国打印技术不断取得突破，导致国内打印机品牌在性能、品质和性价比方面都有了显著提升。以下是市场上表现特别出色的前十家国产品牌。

1. 联想（Lenovo）

联想，我国IT行业的佼佼者，其生产的打印机因性能可靠、服务优质，赢得了广泛的好评。在企业办公领域，它更是占据了非常重要的地位。

2. 奔图（Pantum）

该品牌致力于打印机技术的创新，生产的激光打印机和多功能一体机等产品，因性价比高而受到市场的普遍好评。

3. 得力（Deli）

这家办公设备大厂的打印机系列，涵盖了热敏和激光等多种型号，颇受中小企业的青睐。

4. 方正（Founder）

拥有自主开发关键技术的打印机制造企业，其生产的设备在政府机关以及各类教育机构中被广泛采用。

5. 新北洋（SNBC）

公司专注于开发专用打印产品，在票据、标签等特定行业取得了显著的成就。

6. 汉印（HPRT）

热敏打印机领域的专业品牌，产品广泛应用于零售、物流等行业。

7. 映美（Jolimark）

知名品牌在针式打印机领域颇具影响力，在财务和税务等专业领域，其市场份额相当可观。

8. 格之格（G&G）

生产打印所需材料之外，还自主生产了打印机，因其价格亲民且性能良好，深受消费者喜爱。

9. 晨光（M&G）

文具行业领军企业延伸至打印机领域，主打学生和家庭用户市场。

10. 普贴（PUTY）

专注于标签打印机的国产品牌，在商业应用领域具有竞争力。

选购建议：

1. 办公用途优先考虑联想、奔图等品牌

2. 专业打印需求可选择新北洋、汉印等专业品牌

3. 预算有限时可考虑得力、格之格等性价比品牌

4. 注意耗材供应和售后服务网络覆盖情况

这些国产品牌价格公道，本地化服务与耗材供应表现优异，足以满足日常办公及商业打印的各项需求。