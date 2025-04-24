联想y7000详细配置

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联想的Y7000拯救者笔记本，是一款颇受欢迎的游戏本。它凭借出色的性能和公道的价格，吸引了众多游戏爱好者的关注。接下来，我会对这款笔记本的具体配置进行详细介绍。
【核心配置】
这款处理器搭载了最新的12代Intel Core i5-12500H或i7-12700H系列，其主频最高可达4.7GHz。
这款显卡是NVIDIA GeForce RTX 3050或3050 Ti型号，它支持光线追踪技术。
内存大小为16GB，使用了DDR4 3200MHz规格（最大可扩充到32GB）。
配置存储：选用512GB或1TB的PCIe NVMe SSD，同时额外配备了M.2接口插槽。
【显示配置】
屏幕：15.6英寸FHD IPS屏
分辨率：1920×1080
刷新率：165Hz
色域：100% sRGB
亮度：300nit
响应时间：3ms
【散热系统】
双风扇+四出风口设计
3×8mm高性能复合热管
D面大面积进风格栅
支持Fn+Q性能模式切换
【接口配置】
左侧配置含USB-C 3.2 Gen2端口，该端口支持DP1.4规范；另外，还配备了3.5毫米耳机麦克风一体式接口。
右侧：USB-A 3.2 Gen1×2
该设备后端配备了RJ45网络接口、HDMI 2.1接口、USB-C端口（具备100W快充功能）和电源接口。
【其他特性】
电池：80Wh（支持快充）
键盘：全尺寸背光键盘（1.5mm键程）
重量：约2.4kg
系统：预装Windows 11
网络：Wi-Fi 6+蓝牙5.1
【选购建议】
基础版（i5+RTX3050）适合主流游戏需求
高配版（i7+RTX3050Ti）适合追求更高性能的用户
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