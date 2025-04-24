联想y7000详细配置

联想的Y7000拯救者笔记本，是一款颇受欢迎的游戏本。它凭借出色的性能和公道的价格，吸引了众多游戏爱好者的关注。接下来，我会对这款笔记本的具体配置进行详细介绍。

【核心配置】

这款处理器搭载了最新的12代Intel Core i5-12500H或i7-12700H系列，其主频最高可达4.7GHz。

这款显卡是NVIDIA GeForce RTX 3050或3050 Ti型号，它支持光线追踪技术。

内存大小为16GB，使用了DDR4 3200MHz规格（最大可扩充到32GB）。

配置存储：选用512GB或1TB的PCIe NVMe SSD，同时额外配备了M.2接口插槽。

【显示配置】

屏幕：15.6英寸FHD IPS屏

分辨率：1920×1080

刷新率：165Hz

色域：100% sRGB

亮度：300nit

响应时间：3ms

【散热系统】

双风扇+四出风口设计

3×8mm高性能复合热管

D面大面积进风格栅





支持Fn+Q性能模式切换

【接口配置】

左侧配置含USB-C 3.2 Gen2端口，该端口支持DP1.4规范；另外，还配备了3.5毫米耳机麦克风一体式接口。

右侧：USB-A 3.2 Gen1×2

该设备后端配备了RJ45网络接口、HDMI 2.1接口、USB-C端口（具备100W快充功能）和电源接口。

【其他特性】

电池：80Wh（支持快充）

键盘：全尺寸背光键盘（1.5mm键程）

重量：约2.4kg

系统：预装Windows 11

网络：Wi-Fi 6+蓝牙5.1

【选购建议】

基础版（i5+RTX3050）适合主流游戏需求

高配版（i7+RTX3050Ti）适合追求更高性能的用户