华为P10，华为在2017年推出的旗舰手机，是P系列中的关键产品。它因卓越的摄影功能和潮流的设计而受到众多消费者的喜爱。尽管不再是最新款，仍有大量用户关注它的售价和购买途径。

1. 当前市场价格

依据各大电商平台最新公布的信息，华为P10在二手市场上的售价范围是：

4GB+64GB版本：约600-900元

4GB+128GB版本：约800-1200元

新机库存差不多卖光了，只有少数商家可能还有货，售价在1500到2000元之间。

2. 影响价格的因素

成色：全新、99新、95新等不同成色价格差异明显

配件：原装配件齐全与否会影响价格

版本：国行版通常比海外版价格略高

颜色：部分限量配色价格可能更高

3. 购买建议

建议优先选择信誉良好的二手平台

购买前务必确认手机功能是否正常

检查IMEI码，避免买到翻新机或问题机

考虑购买同价位的新款中端机型可能更具性价比

4. 注意事项

华为P10已停售多年，官方的维修服务可能不是很全面。在购买前，最好先弄明白你所在地区的维修点是否有足够的零件。另外，这款手机无法更新到最新的EMUI系统，一些新软件可能运行起来不太顺畅。

5. 替代选择

预算在1000到2000元这个范围内，可以选择华为nova系列或荣耀数字系列的新产品。这些新款手机性能更优，使用感受也更佳。