开机出现lenovo后进不去系统

电脑启动后，如果只出现Lenovo的标志而无法进入操作系统，这可能是由于硬件出了问题、系统本身受损或者软件之间产生了矛盾。以下是一些常见的原因和相应的解决方法：

1. 检查硬件连接

断开所有外接设备（如U盘、移动硬盘等），重新启动电脑。

检查硬盘、内存条是否松动，重新插拔或更换插槽测试。

2. 进入安全模式

重启电脑，在Lenovo标志出现时多次按 F8 或 Shift+F8（部分机型需尝试 Fn+F8），选择“安全模式”启动。

若遇到无法正常接入的情况，这很可能是由于驱动程序与软件版本不兼容引起的。可以尝试删除最近安装的软件，或者更新驱动程序。

3. 修复启动项

打开Windows系统，插入U盘，选“修复电脑”选项，接着点击“疑难问题解决”，最后进行“启动修复”操作。

或通过命令提示符输入以下命令：

`





bootrec /fixmbr

bootrec /rebuildbcd

4. 检查硬盘健康状态

在BIOS中（开机按 F2 或 Del）查看硬盘是否被识别。

借助CrystalDiskInfo等工具，我们能够检查硬盘是否存在坏道问题。

5. 重置或重装系统

备份数据后，通过系统恢复分区（部分Lenovo机型按 Novo键 或 F9）恢复出厂设置。

若无恢复分区，需使用安装介质重装系统。

6. 联系售后

如果之前的方法不起作用，可能是因为主板或者硬盘出现了问题。您可以联系联想的官方客服，请求他们提供检测服务。

提示：定期备份重要数据可避免因系统崩溃导致损失。