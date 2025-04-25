联想i880是一款备受推崇的商务手机，它在2008年问世。凭借卓越的商务性能和稳定的运行表现，吸引了众多用户。该手机采用翻盖样式，装备了2.4英寸的QVGA屏幕，并支持触摸操作，这在当时属于较为先进的配置。

在功能上，联想i880主要面向商务用途。它配备了文档阅读软件，能够查看和编辑如Word、Excel等日常办公文件，这对经常处理文件的商务人士来说十分方便。此外，手机还具备Push Mail功能，能实时接收企业邮件，有效提升了工作效率。

i880在通信方面实现了双卡双待功能，这在当时是一项颇具吸引力的特点。用户能够同时使用两张SIM卡，方便地区分工作与个人号码。此外，手机还拥有高效联系人管理功能，包括分组操作和快速查找。





i880在多媒体功能上，搭载了200万像素的摄像头，能够进行视频录制。虽然按现今的相机标准，像素不算高，但那时已足够满足基本的摄影需求。此外，手机具备MP3播放和视频播放功能，还内置了FM收音机。

i880的续航能力相当出色，它的电池容量达到了1000mAh，正常使用下，可以保证两天到三天的电量供应。此外，这款手机还支持microSD卡进行内存扩展，最高可扩展至4GB的存储容量。

联想i880虽是旧款手机，但它的设计思路和功能设置在当时颇为先进。尤其是其商务功能的全面性和实用度，为后续商务手机设定了高标准。对于那些看重实用和稳定的商务人士，i880无疑是个不错的选择。