三星A8s这款中端手机，因采用了独特的打孔屏幕和全面的配置，吸引了众多目光。本文将根据实际使用体验，对它的优点和缺点进行深入分析。

一、外观设计

这部手机配备了6.4英寸的LCD屏幕，官方命名为“黑瞳全视屏”，其屏幕面积占机身近92%。机身薄至7.4毫米，重173克。机身颜色有极光黑、精灵蓝和外星银三种渐变选择。手机两侧设有指纹识别和电源键，还保留了3.5毫米耳机接口，并配备了Type-C接口。

二、硬件配置

这款设备配备骁龙710芯片，拥有6GB内存和128GB存储（还有8GB+128GB的版本可供选择）。电池容量为3400mAh，支持15W快速充电，实际测试显示连续使用可达8小时。安兔兔评测得分大约在17万左右，非常适合日常使用和玩一些小型的游戏。

三、拍照表现

后置三摄方案：

2400万主摄（f/1.7）

1000万长焦（2倍光学变焦）

500万景深镜头

该设备配备了2400万像素的高清前置摄像头，同时加入了AI智能美颜功能。在白天的拍摄中，画面色彩显得非常逼真；而夜间拍摄时，通过多帧合成技术，画面中的暗部细节更为分明。

四、系统体验

搭载Android 9系统的One UI系统，具备以下几大特色功能：

1. 智能侧屏快捷栏

2. 游戏模式优化

3. Bixby语音助手

4. 杜比全景声支持

五、购买建议

适合人群：

预算2000-2500元的用户





注重屏幕观感和拍照体验

不追求极致游戏性能

市场对比：

与小米9 SE相比，A8s在屏幕设计和品牌知名度方面略胜一筹；然而，其性能略逊于配备骁龙712处理器的手机。

六、使用注意事项

1. LCD屏幕存在轻微边缘发暗现象

2. 长时间游戏会出现温升

3. 建议搭配保护壳使用（后置镜头凸起明显）

三星A8s作为一款中端机型，特点鲜明。其屏幕采用了独特的挖孔设计，风格独特，拍照表现也相当出色。这两个特点共同构成了它的主要优势。对于追求外观独特和操作稳定的用户来说，这款手机无疑是个不错的选择。