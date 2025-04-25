诺基亚1110当年卖多少钱

2005年，诺基亚推出了1110型号的手机。该手机以其卓越性能被誉为经典之作。在全球范围内，它的销量超过了2.5亿台，荣登史上最畅销手机排行榜。

1. 原始售价

中国市场该商品的首发价格大致在450到600元人民币，具体金额会根据销售途径和地区差异而有所调整。

国际市场欧美市场的商品价格大致介于五十至七十美元，不含税费部分。而在某些促销期间，价格可低至三十美元。

2. 价格亲民的原因

成本控制：采用单色屏、塑料机身等基础配置，大幅降低生产成本。

定位精准此产品突出耐久性及基础功能（诸如通话、短信发送、设定闹钟等），主要针对初次购买手机的用户。

3. 同期竞品对比





摩托罗拉C115：售价相近，但续航和键盘手感略逊。

索尼爱立信J100的价格偏高，大概在700元左右；此外，这款手机还新增了FM收音机的功能。

4. 后续市场表现

自2007年开始，库存商品逐渐被清理，这导致了部分渠道的售价出现了下滑，降至200至300元这个区间。

2010年停产前，二手市场价格不足百元，成为备用机首选。

5. 产品遗产

《贪吃蛇》这款游戏是其中的经典之作，再加上可更换的外壳设计，使其在千禧年成为了显著标志，让人印象深刻。

至今仍被部分用户收藏，全新未拆封机型在二手平台标价超千元。