oppo早期手机型号

OPPO，我国知名的智能手机品牌，其早期手机型号的演变历程，正是国产手机成长的见证。本文将回顾OPPO早期那些备受瞩目的手机型号，以便读者能更好地理解这个品牌在技术上的进步以及市场中的定位。

1. OPPO A103（2008年）

OPPO推出的第一款手机是A103，它采用了直板样式，屏幕尺寸为2.4英寸，能够播放MP3和MP4。A103以其“笑脸”后盖设计而闻名，这一设计使得OPPO在音乐手机市场确立了其地位。

2. OPPO T5（2008年）

OPPO早期推出的一款高端音乐手机名为T5，它采用了滑动盖设计。手机内置了专业的音频解码器芯片，能够播放无损音质的音乐。T5以金属机身和卓越的音质表现，赢得了音乐爱好者的青睐，成为了他们心中的首选。

3. OPPO Find X903（2011年）

OPPO推出了其首部智能手机，该机运行Android操作系统，并配备了侧滑式全键盘。尽管市场反馈平平，这一举动却标志着OPPO正式进军智能手机市场。

4. OPPO Finder（2012年）

这款手机拥有6.65毫米的超薄设计，打破了全球最薄智能手机的记录。它配备了4.3英寸的AMOLED屏幕，充分展示了OPPO在工业设计领域的强大实力。

5. OPPO N1（2013年）

OPPO首次采用了创新的旋转式摄像头布局，并配备了5.9英寸的1080P高清屏幕。这标志着OPPO在ColorOS系统手机上的首次尝试，同时也标志着OPPO在摄影手机技术上的积累正式开始。

这些早期的手机型号虽已不再销售，却为OPPO后来的成就打下了坚实的基础。从音乐手机到摄影手机，再到全面屏的兴起，OPPO凭借持续的技术革新实现了品牌的转变。这些先前的产品不仅体现了当时手机技术的水平，同时也揭示了OPPO对市场需求的精准洞察。