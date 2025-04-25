三星X458是一款备受推崇的翻盖手机，它在2004年问世，隶属于三星的中端商务手机行列。这款手机继承了三星翻盖手机的高超工艺，外壳采用了金属质感设计，尺寸小巧，具体为85毫米宽、45毫米高、22毫米厚，重量轻至82克，携带起来非常方便。

X458的硬件配置中，采用了1.5英寸的65536色STN彩色显示屏，分辨率为128×128像素。手机内置了30万像素的摄像头，并具备4倍数码变焦功能，这在当时算是比较先进的配置。此外，该手机的内存容量为1.8MB，且可以通过RS-MMC卡来扩充存储空间。

功能特色包括：

1. 支持GSM 900/1800/1900三频网络

2. 内置WAP 2.0浏览器

3. 支持JAVA MIDP 2.0应用

4. 内置40和弦铃声

5. 支持MMS彩信功能

6. 内置英汉双向词典

X458在通话功能上表现不俗，能支持长达200分钟的通话以及150小时的待机。手机内置的是一款800mAh的标准锂电池。此外，这款手机还继承了三星经典的翻盖转轴设计，开关之间手感极佳。

X458使用的是三星独立研发的操作系统。它兼容T9输入法，并内置了计算器、日历和闹钟等实用功能。尽管没有蓝牙功能，但它配备了红外接口，以便进行数据传输。

这款手机当年售价大约是2000元人民币，主要服务于商务人士和学生。它外观精美，性能稳定，因此在2004到2005年间，它成为了颇受欢迎的翻盖手机之一。