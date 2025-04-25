oppo手机全部价格官网

OPPO是我国一家知名的手机生产商，其产品种类丰富，从入门级到高端机型一应俱全。访问OPPO的官网，您可以了解到当前热销的手机型号及它们的价格，这些信息更新至2023年10月。

一、Find X系列（旗舰机型）

X6 Pro手机拥有12GB运行内存和256GB存储，售价5999元；若升级至16GB内存和512GB存储，价格则是6499元。

二、Reno系列（中高端机型）

Reno10 Pro+手机，内存16GB，存储256GB的版本，售价为3899元。若选择内存16GB，存储512GB的型号，价格将升至4299元。

2. Reno10 Pro：16+256GB 3499元

Reno10这款手机，8GB内存加上256GB存储的版本，售价为2499元。若您选择12GB内存和256GB存储的组合，那么价格会提升到2799元。

三、A系列（入门机型）

A1 Pro版配置8GB内存，128GB存储，售价1799元；若内存升级到12GB，存储空间扩大到256GB，价格变为2299元。

2. A98：12+256GB 1999元

A58型号的8GB内存版本拥有128GB的存储空间，售价为1299元；若选择256GB的存储容量，价格将提升至1499元。

四、K系列（性价比机型）

K11系列手机中，8GB内存加256GB存储的型号售价为1899元；而12GB内存加256GB存储的型号，其价格则是2099元。

K10x型号中，8GB内存加128GB存储的版本标价1399元；若选择12GB内存搭配256GB存储的版本，价格则是1699元。

官网购买优势：

1. 7天无理由退换

2. 官方正品保障

3. 分期免息优惠（部分机型）

4. 以旧换新补贴

注意事项：

1. 价格可能随促销活动变动

2. 部分机型有学生专属优惠

3. 建议关注双11、618等大促节点

4. 官网价格通常与线下门店同步

访问OPPO官网（）可了解产品最新价格，并使用比价工具。若预算有限，官方提供的二手产品是个不错的选择，它们的价格通常比新品低15至30%，并且享有相同的保修服务。