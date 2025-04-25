路虎揽胜2023新款价格

2023年的路虎揽胜，在豪华SUV市场确立了新的标杆，其价格跨度从基础型到顶级豪华版，差异相当显著。下面是各个型号的详细价格信息：

1. 标准轴距版：

揽胜P360 SE：起售价约98.8万元

揽胜P400 典范版：起售价约122.8万元

2. 长轴距版：

揽胜P530 长轴首发版：起售价约161.8万元

3. 插电混动版：

4. SV尊荣创世版：

揽胜P530 长轴SV尊荣创世版：起售价约249.8万元

配置亮点：

全系标配Terrain Response 2全地形反馈系统

标配13.1英寸悬浮式中控屏





标配Meridian音响系统

长轴版提供后排行政座椅选装

选装配置价格参考：

全景天窗：约2.8万元

22英寸轮毂：约3.6万元

高级真皮内饰：约5.8万元

后排娱乐系统：约4.2万元

购车建议：

1. 城市通勤为主建议选择P400 SE标准轴距版

2. 商务需求建议选择长轴典范版

3. 预算充足可考虑SV尊荣创世版

各地区的4S店均有现车供应，不过部分高端车型的特定配置可能需等待一至三个月。在购车前，建议您亲自到店进行试驾，体验一下MLA-Flex豪华电气化架构带来的驾驶感受。