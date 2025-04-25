联想，这一享誉全球的电脑品牌，在我国众多城市设立了众多服务站点。这些站点为顾客提供专业的维修和技术支持。本文将详细讲解如何查找联想的服务中心，助您迅速找到离您最近的服务点。

1. 官方网站查询

直接做法是访问联想中国官方网站（）查找服务中心。到了官网，点开“服务与支持”这一栏，再点击“服务网点查询”。通过输入您所在的省市名称或邮政编码，就能找到周边的服务网点。

2. 联想服务微信公众号

请关注“联想服务”的官方公众号，点击菜单中的“服务网点”。使用定位功能或手动输入地址，就能查看到周边的联想服务中心详情。

3. 联想服务热线

请拨打联想官方客服电话，然后依照语音指引选择人工服务，工作人员会依据您的所在地告知您附近的服务中心详情。

4. 联想服务App

安装"联想服务"官方应用程序，完成登录操作，选择"服务网点"选项，系统便会自动为您找到并展示周边的服务中心位置。

5. 第三方地图应用





您可以选择使用百度地图或高德地图等软件，通过搜索“联想服务中心”或“联想维修站”，这些软件会帮您找到周边的服务中心及其联系方式。

查询时建议注意以下信息：

服务中心的营业时间

是否需要提前预约

是否提供上门服务

是否在保修期内

在去服务中心之前，最好先通过电话核实一下营业时间以及需要携带的资料清单，这样就能避免不必要的空跑。至于保修期内的商品，记得一定要带上购买证明和保修卡。