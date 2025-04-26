oppo2011年上市的手机

2011年，OPPO崭露头角，成为国内新崛起的手机品牌。该品牌推出了多款以时尚设计和优秀影音功能为卖点的手机。以下列举了当年OPPO推出的主要手机型号及其特色。

1. OPPO X903

发布时间：2011年6月

这款OPPO手机是首款使用Android系统的产品，它采用了侧滑式的全键盘设计。屏幕大小为3.97英寸，采用了IPS技术。它还配备了800万像素的摄像头，能够进行720P的视频录制。

市场定位：瞄准商务与科技爱好者群体，售价约2998元。

2. OPPO Find（X905）

该产品主打“至薄美学”理念，继承了Find系列的轻薄设计，机身厚度仅为9.9毫米。它配备了4.0英寸的WVGA屏幕和500万像素的摄像头。

备注：因供应链问题实际出货量较少，成为收藏级机型。

3. OPPO Real系列（R805/R807）

特点：

R805这款设备以音乐播放为核心，搭载了专门的音频处理器，能够实现SRS音效，屏幕尺寸为3.5英寸HVGA，售价为1498元。

R807这款升级版的“音乐神器”加入了金属边框，摄像头的像素也升级到了500万。

4. OPPO A613

这是一款初级触屏手机，屏幕尺寸为3.2英寸，采用电容式触控技术。它配备了200万像素的摄像头，能够实现双卡双待功能。而且，它的价格低于一千元。

行业背景补充：

2011年，手机行业正处于从功能机向智能机过渡的关键时期。OPPO在这一时期推出了X903，试图探索安卓市场。与此同时，它还依靠Real系列在音乐手机这一细分市场建立了自己的地位。尽管当时OPPO的市场份额并不大，但这为该公司后来推出的爆款机型，比如Find 5，积累了宝贵的技术和经验。

请注意，由于机型年代较远，其部分参数可能存在误差，建议您使用专业设备数据库进行再次确认。