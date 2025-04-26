在青岛北区，核酸检测是抗击疫情的重要措施。为了方便居民了解相关信息，我们特别整理了检测流程、注意事项以及常见问题。

一、检测点分布

1. 市北区共设有20个固定核酸检测点，覆盖所有街道

主要检测的对象包括市立医院、中心医院以及妇幼保健院等众多医疗机构。

3. 各社区居委会均设有临时检测点，具体位置可咨询所在社区

二、检测时间

1. 固定检测点：每日8:00-20:00（含周末）

2. 临时检测点：根据疫情防控需要动态调整，请关注社区通知

三、检测流程

1. 携带身份证原件

2. 现场扫码登记个人信息

3. 排队等候（请保持1米间距）

4. 采样（咽拭子，约10秒完成）

5. 离场（避免聚集）

四、注意事项

1. 采样前2小时避免进食

2. 采样前30分钟勿吸烟、嚼口香糖

3. 正确佩戴口罩





4. 采样后立即离开，不在现场逗留

五、结果查询

1. 采样后6-8小时出结果

2. 查询方式：

健康码查询

检测机构微信公众号

国务院客户端小程序

六、特殊人群服务

1. 老年人：可走绿色通道

2. 行动不便者：提供上门采样服务（需提前预约）

3. 学生：学校统一组织检测

七、费用说明

1. 常态化疫情防控期间免费检测

2. 出国等特殊需求检测需自费

请大家积极参与核酸检测，共同筑牢防疫防线。如有疑问，可拨打市北区防疫服务热线：0532-12345。