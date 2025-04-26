2015年推出的三星Galaxy S6作为一款高端机型，其市场售价受版本、外观新旧及销售途径等因素影响，存在一定波动。下面将为您详细介绍S6的价格情况，并提供购买建议。

当前市场价格范围

1. 二手市场：

95新（无划痕/功能正常）：约500-800元

8成新（轻微使用痕迹）：约300-500元

注意：二手价格受配件（原装充电器、盒子等）影响较大。

2. 翻新机：

官方翻新机（带保修）：约800-1200元

第三方翻新机（无官方保障）：约400-700元

3. 库存新机（极少数渠道）：

未开封的版本价格可能在1000到1500元之间，但大家要小心，可能会有翻新机混在其中。

影响价格的关键因素

1. 版本差异：

32GB版本的标版价格比64GB和128GB版本低，便宜幅度在100到200元之间。





曲面屏的S6 Edge型号，其售价通常比标准版高出20%到30%。

2. 网络制式：

全网通版本比单4G版本贵约50-100元。

购买渠道建议

1. 二手平台（闲鱼、转转）：

优先选择验机服务，避免买到维修机。

2. 线下市场：

务必现场验机（检查屏幕老化、电池健康度）。

3. 注意事项：

为了防止低价诱惑，购买价格低于300元的S6手机时需谨慎，因为这类手机很可能是存在故障的二手机或者组装机。

是否值得购买？

适合人群：备用机需求、预算有限的轻度用户。

缺点提醒：电池续航较差（老化严重），且不再支持系统更新。