gtx650能玩什么游戏

NVIDIA在2012年推出的GTX650显卡属于入门级产品，尽管性能不算出色，但在1080P分辨率下，它仍能较为顺畅地运行众多流行游戏。下面是实际测试数据和优化意见。

一、可流畅运行的游戏（30-60FPS）

1. 电竞类游戏：

CS:GO（低画质100FPS，中画质60FPS）

英雄联盟（最高画质80FPS）

DOTA2（中画质50FPS）

2. 经典单机游戏：

GTA5（720P低画质35FPS）

上古卷轴5：天际（中画质40FPS）

巫师2（低画质30FPS）

3. 独立游戏：

星露谷物语（全程60FPS）

空洞骑士（最高画质60FPS）

泰拉瑞亚（无压力运行）

二、需大幅降低画质的游戏

1. 绝地求生：720P最低画质约25FPS

2. APEX英雄：需调至最低画质+720P

3. 赛博朋克2077：仅能勉强运行（15-20FPS）

三、优化建议

1. 分辨率优先选择1600×900或1366×768

2. 关闭抗锯齿、环境光遮蔽等特效

3. 使用NVIDIA控制面板优化3D设置

4. 保持显卡驱动为最新版（391.35及以上）

5. 搭配至少4GB内存和i3级别CPU

四、不适合运行的游戏

1. 最新3A大作（如艾尔登法环、霍格沃茨之遗）

2. 光线追踪类游戏

3. 4K分辨率游戏

此测试基于配备2GB显存的版本，若使用1GB版本，性能将下降大约15%。尽管GTX650略显过时，但经过适当的调整，依然可以满足玩家进行轻度游戏的需求。