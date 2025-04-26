苹果官网换电池价格表

苹果产品的电池更换问题备受用户关注，本文将详细阐述苹果官方网站公布的电池更换费用明细以及相关注意事项，以便您迅速掌握官方的维修方针。

1. iPhone电池更换价格

以下是2023年苹果官方电池更换价格（不含税）：

iPhone 14系列：688元

iPhone X/XS/XR系列：528元

iPhone 8及更早机型：528元

2. MacBook电池更换价格

MacBook Air：1,448元起

具体价格需根据机型配置确定

3. iPad电池更换服务

苹果对iPad实行整机更换政策：

iPad Pro系列：4,399元起

iPad mini系列：2,299元起

4. 服务注意事项





1. 所有价格包含人工服务费

2. 需要提前预约Genius Bar服务

3. 更换前会进行电池诊断检测

4. 保修期内电池容量低于80%可免费更换

5. 更换后的电池享有90天保修期

5. 官方服务优势

使用原厂电池

专业技术人员操作

不会影响设备防水性能

更换后重新校准电池健康度

请访问苹果官方网站的“支持”部分，输入您的设备序列号来查询具体的报价信息。另外，您也可以直接去Apple Store进行咨询。通常情况下，苹果会在年底时对过保设备推出电池折扣活动，您可以在官网上留意相关公告。