三星i908e上市价格

2008年，三星电子推出了i908e这款高端智能手机。当时，它作为搭载Windows Mobile系统的旗舰手机，引起了广泛关注。该手机采用全触屏设计，拥有3.2英寸的TFT触摸屏，分辨率达到240×400像素。

三星i908e在硬件上采用了Marvell PXA312处理器，主频为624MHz。机身内置256MB的ROM和128MB的RAM，同时支持microSD卡扩充。此外，手机还配备了500万像素的自动对焦摄像头，这在当时的市场上算是较为先进的配置。

关于上市价格信息：

2008年10月在中国大陆市场首发

官方建议零售价为5998元人民币

部分渠道商定价在5500-5800元之间

2009年中期价格开始下调至4500元左右

这款手机的主要竞争对手包括：

同一时期的HTC Touch Diamond手机（售价大约为4980元）。

2. 诺基亚N96（售价约6500元）

iPhone 3G尚未在中国市场正式推出，其水货版本售价大约在5000元左右。

三星i908e的特色功能包括：

支持GPS导航

内置Office Mobile办公套件

支持Push Email

具有TV-out视频输出功能

观察市场表现，这款手机因定价较高，主要服务于商务人士。尽管硬件性能强劲，Windows Mobile系统的用户体验不佳，导致其销量并不出众。现在，这款手机已属过时产品，但作为早期智能手机的典范之一，仍具备一定的收藏意义。