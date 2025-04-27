2005年，摩托罗拉推出了e375手机，这款手机主要面向初学者，是款直板设计。在摩托罗拉E系列中，它表现优异。凭借其简单易用的功能，这款手机赢得了众多消费者的青睐。

一、基础参数

1. 网络制式：GSM 900/1800MHz

2. 尺寸：107×46×20mm

3. 重量：89克

屏幕色彩丰富，采用了65536色STN彩色显示技术；显示画面清晰可见，分辨率高达128×128像素。

5. 通话时间：3-5小时

6. 待机时间：150-200小时

二、主要功能特点

1. 通讯功能：

支持SMS短信

支持MMS彩信

内置WAP 2.0浏览器

支持GPRS无线上网

2. 娱乐功能：

支持Java MIDP 2.0

内置3D游戏

支持MP3铃声

内置30万像素摄像头（176×144分辨率视频拍摄）

3. 实用功能：

500条电话簿存储

内置计算器、闹钟、日历

支持USB数据线连接





支持TF卡扩展（最大512MB）

三、优缺点分析

优点：

1. 价格亲民，性价比高

2. 操作简单，适合入门用户

3. 机身小巧，便于携带

4. 电池续航能力较强

缺点：

1. 屏幕显示效果一般

2. 摄像头像素较低

3. 不支持蓝牙功能

4. 机身内存较小（仅1.8MB）

四、使用场景

1. 适合作为备用机使用

2. 适合老年人或学生群体

3. 适合对手机功能要求不高的用户

五、购买建议

在二手市场上，不时有摩托罗拉e375手机出售，这些手机状况尚可，价格大概在50到100元。不过，在购买时，有几个要点需要留意。

1. 检查按键是否灵敏

2. 测试通话质量

3. 确认电池续航能力

4. 检查扩展卡插槽是否正常

这款手机功能并不复杂，但品质上乘，堪称摩托罗拉经典机型中的佼佼者。即便对于热衷于收藏旧物的人来说，亦或是仅仅需要基本通信功能的用户，这款手机依然有着不小的实用价值。