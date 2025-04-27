三星t108手机图片

2002年，三星电子发布了三星T108，这款翻盖手机颇受欢迎。接下来，我会详细介绍这款手机的功能，并且展示相关的图片资料。

1. 外观设计

三星T108手机设计独特，采用翻盖式设计。它的尺寸是宽85毫米、高45毫米、厚22毫米，重量大约在80克左右。手机有银色和蓝色两种颜色可供选择。外壳采用金属质感涂层，整体给人一种高端的商务感觉。

2. 屏幕显示

这款显示屏像素为128乘128，能显示4096种色彩。虽然如今看来分辨率并不算高，但在当时，它已属于中高端配置。

3. 拍照功能

这款手机装有一个30万像素的VGA摄像头，可以拍出352×288像素的图片。它是首批带有拍照功能的手机之一。

4. 特色功能

40和弦铃声系统

支持WAP 1.2上网





内置游戏和Java应用扩展

100条短信存储容量

500组电话簿存储空间

5. 配件图片

图中展示了产品全套，包含原装充电器、电池以及耳机等配件。

6. 系统界面

请提供手机界面的截图，其中包括电话簿、短信以及设置等功能的详细操作界面。

7. 使用场景

展示手机在通话、拍照、发送短信等不同使用场景下的真实效果图。

这款手机型号已经停产许久，若想获取高清晰度的产品图片，可以登录三星官网查看历史产品页面，或者访问专业手机博物馆的网站。若有意购买二手收藏，请务必通过官方的收藏品交易渠道获取实物拍摄的照片。