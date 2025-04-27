视煌电视，作为我国电视行业的佼佼者，以其卓越的画质和合理的价格，吸引了大量消费者的喜爱。现在，我们为您呈现2023年视煌电视的最新价格以及各型号的核心参数对比，以便您能够作出明智的购买选择。

1. 入门级系列（32-43英寸）

视煌H32：32英寸HD高清，智能系统，售价899元

视煌H43：43英寸4K超高清，HDR10，售价1499元

2. 中端系列（55-65英寸）

视煌M55：这款产品拥有55英寸的4K量子点屏幕，刷新率高达120Hz，售价仅为2999元。

视煌M65：65英寸ULED，MEMC运动补偿，3699元

3. 旗舰系列（75-85英寸）





视煌X75型号，75英寸的8K Mini LED电视，刷新速度高达240Hz，售价为8999元。

视煌X85：85英寸8K OLED，杜比视界，13999元

选购建议：

1. 小户型选择32-43英寸，客厅使用建议55英寸起

2. 游戏玩家优先选择120Hz及以上刷新率机型

3. 追求画质可考虑量子点或OLED技术产品

当前促销信息：

煌视官方商城正举办“618”大促销，有些型号商品直降五百元，还支持六期零利息分期付款。建议在购买前，去实体店亲自感受画质，或者查阅专业网站的评测内容。