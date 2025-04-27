重装系统后没有网卡驱动怎么办

系统重装后常出现网卡驱动缺失的问题，这种情况在采用纯净系统版本时尤为多见。以下将详细阐述几种有效的解决策略。

1. 使用其他设备下载驱动

手机接入网络后，可用USB线连接至电脑，激活“USB网络共享”功能以实现临时网络访问，随后下载相应的网卡驱动程序。

2. 使用驱动人生/驱动精灵离线版

先在其他电脑上下载驱动管理软件的离线包（一般大小约500MB），然后通过U盘将其复制到有问题的电脑上安装。安装后，该软件能自动识别并完成网卡驱动的安装。

3. 查看设备管理器手动安装

在设备管理器里，找出那些带有黄色感叹号的网络设备，然后记录下它们的硬件ID，比如PCI\VEN_8086&DEV_15F9。之后，你可以在其他电脑上搜索并下载相应的驱动程序。

4. 使用Windows更新

有时Windows会自动安装基础网卡驱动。查看设置中的更新可能需要较长时间等待。

5. 准备万能驱动包





技术员通常准备一个包含普遍网卡驱动程序的通用驱动套装，其大小在3至5GB之间。在系统重装之前，建议提前下载并将该套装保存在非系统盘上。

6. 检查主板驱动光盘

若选用带有品牌或主板自带的驱动盘，一般都含有网卡驱动程序，可以轻松进行安装。

重要提示：

笔记本用户建议去官网按型号下载驱动

安装前建议创建系统还原点

遇到Realtek网卡可优先尝试通用驱动

企业环境建议部署WSUS服务器统一管理驱动

若上述办法都不可行，或许是少见的网卡型号。建议您联系设备的生产商，以获取相应的驱动程序。平时多备份关键驱动，能有效防止这类问题的发生。