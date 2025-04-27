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昂达H81C主板采用Intel H81芯片组制造，专为兼容LGA1150接口的第四代Intel Core处理器（Haswell架构）打造。它以高性价比闻名，特别适合预算有限的办公及家用电脑。
一、主要规格参数
1. 芯片组：Intel H81
此CPU适用于搭载英特尔四核i7/i5/i3/Pentium/Celeron系列处理器的LGA1150接口主板。
内存配置上，产品配备了两个DDR3 DIMM插槽，这些插槽的最大容量可达16GB。
此设备含有PCI-E 3.0规格的x16接口，额外还装有PCI-E 2.0标准的x1接口两个。
存储接口的配置分为两个部分，首先包括两个运行速度达到6Gb/s的SATA接口，另外还有两个速度为3Gb/s的SATA接口。
6. 显示输出：VGA+DVI双显示接口
7. 网络：Realtek千兆网卡
8. 音频：Realtek 6声道高清音频
二、产品特点
1. 采用3+1相供电设计，保证基础稳定性
2. 支持UEFI图形化BIOS
3. 配备USB3.0高速接口（背部4个，前置扩展2个）
4. 板载PS/2键鼠接口，兼容老旧外设
5. 紧凑型mATX板型设计（22.6×17.4cm）
三、适用场景
1. 日常办公电脑
2. 家庭娱乐主机
3. 学生学习用机
4. 基础商用终端
5. 低预算游戏入门配置
四、使用注意事项
1. 建议搭配i3或以下级别处理器使用，供电能力有限
2. 不支持RAID功能
3. 内存建议使用1.5V标准电压DDR3
4. BIOS中建议关闭不必要的硬件功能以提升稳定性
5. 安装Win7系统需准备USB3.0驱动
五、选购建议
1. 适合搭配i3-4130、G3240等中低端处理器
2. 建议搭配GTX750Ti级别以下显卡
3. 推荐搭配128GB SSD+1TB HDD存储组合
4. 建议电源功率300W-350W即可
六、常见问题解决方案
1. 无法开机：检查4pin CPU供电是否连接
2. USB3.0不识别：安装最新芯片组驱动
3. 内存只识别单通道：检查内存安装顺序
4. 前置音频无声音：检查机箱接线和BIOS设置
5. 频繁死机：更新BIOS到最新版本
这款主板在扩展和性能方面不够出色，但对于预算有限、大约2000元的入门级用户而言，它还是一个不错的选择。在决定购买之前，一定要确保商家能提供不少于三年的保修保障。
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