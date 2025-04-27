昂达H81C主板采用Intel H81芯片组制造，专为兼容LGA1150接口的第四代Intel Core处理器（Haswell架构）打造。它以高性价比闻名，特别适合预算有限的办公及家用电脑。

一、主要规格参数

1. 芯片组：Intel H81

此CPU适用于搭载英特尔四核i7/i5/i3/Pentium/Celeron系列处理器的LGA1150接口主板。

内存配置上，产品配备了两个DDR3 DIMM插槽，这些插槽的最大容量可达16GB。

此设备含有PCI-E 3.0规格的x16接口，额外还装有PCI-E 2.0标准的x1接口两个。

存储接口的配置分为两个部分，首先包括两个运行速度达到6Gb/s的SATA接口，另外还有两个速度为3Gb/s的SATA接口。

6. 显示输出：VGA+DVI双显示接口

7. 网络：Realtek千兆网卡

8. 音频：Realtek 6声道高清音频

二、产品特点

1. 采用3+1相供电设计，保证基础稳定性

2. 支持UEFI图形化BIOS

3. 配备USB3.0高速接口（背部4个，前置扩展2个）

4. 板载PS/2键鼠接口，兼容老旧外设

5. 紧凑型mATX板型设计（22.6×17.4cm）

三、适用场景

1. 日常办公电脑

2. 家庭娱乐主机

3. 学生学习用机

4. 基础商用终端

5. 低预算游戏入门配置

四、使用注意事项





1. 建议搭配i3或以下级别处理器使用，供电能力有限

2. 不支持RAID功能

3. 内存建议使用1.5V标准电压DDR3

4. BIOS中建议关闭不必要的硬件功能以提升稳定性

5. 安装Win7系统需准备USB3.0驱动

五、选购建议

1. 适合搭配i3-4130、G3240等中低端处理器

2. 建议搭配GTX750Ti级别以下显卡

3. 推荐搭配128GB SSD+1TB HDD存储组合

4. 建议电源功率300W-350W即可

六、常见问题解决方案

1. 无法开机：检查4pin CPU供电是否连接

2. USB3.0不识别：安装最新芯片组驱动

3. 内存只识别单通道：检查内存安装顺序

4. 前置音频无声音：检查机箱接线和BIOS设置

5. 频繁死机：更新BIOS到最新版本

这款主板在扩展和性能方面不够出色，但对于预算有限、大约2000元的入门级用户而言，它还是一个不错的选择。在决定购买之前，一定要确保商家能提供不少于三年的保修保障。