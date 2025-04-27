AMD Radeon HD 7850是一款中端显卡。它于2012年推出。其基于Pitcairn Pro核心架构。该架构采用28nm制程工艺。这款显卡发布时面向1080p分辨率游戏市场定位。它因性价比出色受到广泛关注。

一、核心规格

HD 7850有1024个流处理器。它的核心频率是860MHz。还能超频到920MHz以上。它配备了2GB GDDR5显存。显存位宽为256bit。显存频率是4800MHz。TDP设计为130W。采用单6pin供电接口。

二、性能表现

比竞争对手GTX 560 Ti稍微好一些

三、散热与功耗

它运用双风扇开放式散热设计。满载时温度可控制在75℃以内。这是由于采用了28nm新工艺。因此功耗控制相比上一代产品提高了40%。其待机功耗仅15W。

四、技术特性

支持DirectX 11.1 它能提供相应图形处理能力 支持OpenGL 4.2 具备相关图形渲染功能 支持OpenCL 1.2 可用于并行计算 配备Eyefinity多屏输出技术 能够实现多屏显示 最多能连接3台显示器 方便用户扩展显示 内置UVD3视频解码引擎 可进行视频解码

五、市场定位





它一开始定价是249美元。之后价格降到了199美元这个范围。它成为了当时最受欢迎的千元级显卡中的一员。在二手市场，它到现在还能进行交易。它适合预算不多的入门玩家。

六、注意事项

1. 需确保电源额定功率≥450W

建议使用高于AMD Catalyst 12.8版本的驱动程序 来进行驱动

3. 双槽设计需注意机箱空间

4. 目前仅支持Windows 7/8系统

时间一点点流逝，HD 7850 越来越没法满足现代 3A 游戏需求了。但它能作为 HTPC 或办公用机的显卡选择。它能耗比优秀。它架构设计出色。这为后续 GCN 架构显卡奠定了基础。