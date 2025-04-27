联想ThinkPad T420s是一款商务笔记本电脑。它在2011年推出。屏幕尺寸为14英寸。它属于ThinkPad T系列的轻薄版。它继承了该系列经典的黑色外观设计。它还继承了红色TrackPoint指点杆设计。这款笔记本采用了当时主流的Intel第二代酷睿处理器。该处理器基于Sandy Bridge架构。它最高可选配i7 - 2640M双核处理器。其性能足以应对日常办公需求。

在扩展性方面，T420s提供了丰富的接口配置：

2个USB 3.0接口（在当时属先进配置）

1个USB 2.0接口

VGA和DisplayPort视频输出

ExpressCard/54插槽

多合一读卡器

经典的扩展坞接口

机身用的是碳纤维与玻璃纤维复合材料。重量大概1.79kg。厚度约21.1到25.9mm。在当时算是比较便于携带的商务本。键盘延续了ThinkPad标志性的7行布局。键程合适。打字手感很棒。屏幕方面有1366×768和1600×900两种分辨率可选。采用的是TN面板。

存储配置支持双硬盘方案，即mSATA SSD加HDD。内存最大能扩展到8GB DDR3。安全功能有指纹识别。还有TPM安全芯片。另外有可选的智能卡读卡器。当年电池续航可达5至6小时。支持快速充电技术。

时至今日，T420s仍然受到部分用户的青睐，主要因为：

1. 可靠的全尺寸键盘

2. 易于维护和升级的设计

3. 丰富的接口配置





4. 相对低廉的二手机价格（约500-1000元）

对于当前用户的使用建议：

升级至SSD可显著提升系统响应速度

更换IPS屏幕可改善显示效果

建议安装轻量级Linux发行版以获得更好的现代系统支持

需注意电池老化问题，必要时更换新电池

T420s没办法胜任高性能计算任务了。不过它当作备用机，或者在特定环境下当作工作机，还是有实用价值的。特别是对于那些需要实体网口，还有丰富接口的专业用户来说很合适。