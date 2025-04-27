联想Yoga 710是一款二合一设备。它兼具笔记本电脑和平板电脑的优点。这款产品设计很棒。功能好用。在商务人士以及学生群体中颇受喜爱。

Yoga 710有两种屏幕尺寸能选。一种是13.3英寸。另一种是14英寸。它装着英特尔酷睿i5或者i7处理器。配有8GB内存。还有256GB或512GB固态硬盘。这能保证有流畅的多任务处理能力。它的全高清IPS触控屏支持10点触控。屏幕能360度翻转。能轻易切换四种使用模式分别是笔记本模式、帐篷模式、平板模式和站立模式。

机身重量大约是1.6kg。厚度大概为18mm。它采用镁铝合金材质。这种材质保证了坚固性。还减轻了重量。它配备背光键盘。还有精密触控板。能提供舒适操作体验。电池续航时间能达到8小时。可满足全天移动办公需求。

支持Active Pen手写笔（部分型号配备）

指纹识别快速登录





Harman音响系统提供优质音效

配备USB 3.0、HDMI和USB-C接口

Yoga 710适合商务人士，他们常需出差演示。它适合学生，这些学生爱在多样场合用。它适合创意工作者，他们看重设备多功能。它形态转换灵活，性能强大。能让用户在办公室高效工作。能让用户在教室高效工作。还能让用户在旅途中高效工作

要注意，产品已推出多年。购买前，建议确认是否为最新型号。或者也可考虑联想后续推出的Yoga系列新品。