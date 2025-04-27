诺基亚N93i是2007年推出的一款手机。它堪称经典。它采用独特的旋转翻盖设计。它的拍照功能十分强大。本文将为您展示这款传奇手机多角度的高清图片。

1. 整机外观

我们先让您看看N93i的整体模样。从图片能看出，它有标志性的双铰链旋转结构。还能看到，机身设计很时髦，是黑色与银色的搭配。机身大小为118×55×25mm，重183g，在当时属于旗舰级配置。

2. 特色旋转屏设计

精选图片展示出N93i独特的旋转屏幕设计。屏幕可180度旋转。旋转后手机会变成DV样式的摄像机形态。这种创新设计让用户能像使用DV一样进行视频拍摄

3. 320万像素蔡司镜头特写

N93i装了320万像素的卡尔蔡司光学镜头。有近距离特写展示该镜头。图片清楚显出镜头周边有闪光灯和对焦辅助灯。在当年，这些专业配置使它成了拍照手机的标杆

4. 键盘与屏幕细节





我们给出了键盘的高清特写。也给出了屏幕的高清特写。当时，2.4英寸1600万色的TFT屏幕是顶级的。图片清楚展示了屏幕的色彩表现。键盘用金属质感设计。其按键布局合理。

5. 多媒体功能界面

我们收集了N93i菜单界面的截图。这些截图展现了它的Symbian S60第三版操作系统。该操作系统中有多媒体中心、视频编辑器、照片浏览器等特色功能，这些功能在截图里特别突出。

6. 配件组合图

最后展示的是N93i配件的全家福。里面有立体声耳机。还有数据线。以及视频输出线等。这些配件能充分展现出它作为多媒体旗舰的定位。

这些图片适合喜欢怀旧的人收藏。这些图片能给研究手机设计的人提供宝贵的参考素材。N93i在设计上有创新。N93i性能很棒。它成了手机发展史上重要的里程碑。