联想A670t是一款入门级智能手机。它由中国联通定制。这款手机在2014年发布。它是联想早期的4G网络机型。它搭载了联发科MT6592八核处理器。处理器主频为1.7GHz。它配备1GB RAM。还有8GB ROM存储空间。该存储空间支持最大32GB扩展。

显示方面，这台机器用的是5英寸IPS屏幕。其分辨率是1280×720像素，属于HD级别。在同价位机型里，它的显示效果还行。它后置800万像素摄像头，支持自动对焦。前置200万像素摄像头，能满足基础自拍需求。电池容量是2000mAh，在当时处于中等水平。

系统预装Android 4.4操作系统。支持双卡双待功能，用的是Micro SIM卡。主卡槽支持4G LTE网络。副卡槽支持2G网络。特色功能有智能手势操作、分屏多任务等联想定制功能。

使用时要留意。因存储空间有限，建议定期清理缓存。2000mAh电池续航表现平常，建议随身携带移动电源。机身是塑料材质，使用时要注意防摔。

该机优势在于：

1. 4G网络支持速度较快

2. 八核处理器性能均衡

3. 价格亲民

不足之处包括：

1. 存储空间偏小

2. 电池容量不足

3. 拍照效果一般





购买建议：适合那些预算不多的用户。这类用户主要用它来通讯以及进行轻度娱乐。目前这款机型已经停止生产了。在二手市场上，它的价格大概是200到300元。