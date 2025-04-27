飞利浦手机大全老款式

飞利浦手机在功能机时代曾占据重要市场份额。其经典老款机型有超长待机特点。还有实用功能。并且耐用。以下是飞利浦历代经典机型的详细介绍：

一、功能机时代代表机型

1. 飞利浦9@9系列

9@9++（2003年）：待机时间达750小时

9@9e（2005年）：30天超长待机记录保持者

特征：直板设计、黑白屏幕、支持SMS/MMS

2. Xenium系列

Xenium 9@9t（2007年推出）：采用滑盖设计。配备了200万像素的摄像头

Xenium X800（2008年推出）是首款触屏机型。它支持手写输入。

二、过渡期特色机型

1. 飞利浦V808（2009年）

3.2英寸电阻触屏

双卡双待功能

商务金属外观设计

2. 飞利浦W632（2011年）

Android 2.3系统

4.3英寸屏幕

延续长待机特性

三、经典设计特点

1. 续航技术

采用PowerQube节电技术

多数机型配备1500mAh以上电池

2. 耐用性

通过1.5米跌落测试

防尘防泼溅设计

四、系统特性

1. 自主开发的OS系统

简洁的操作界面

支持Java应用扩展

2. 特色功能

来电防火墙

情景模式快速切换

短信加密功能

五、市场表现

2006年到2009年，飞利浦手机在全球功能机市场一直处于前五名。9@9系列累计销量超过2000万台。2012年之后，它慢慢退出了主流市场。

六、收藏价值

目前二手市场上较受欢迎的收藏机型：

1. 9@9系列全套包装款

2. 限量版镀金Xenium机型

3. 未拆封的末代功能机

注意，有些机型年代久了。可能会出现电池老化这类情况。收藏的时候要留意做好维护保养工作。